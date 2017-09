Cutii LEGO de pranz si pentru depozitare: construieste-ti lumea ta!

Cutii LEGO pentru pranz

Nu stiu tu, dar pentru mine conteaza foarte mult cum si in ce imi este servita mancarea. Pentru ca da, aspectul "fizic" conteaza. Stiu ca ce aduc cu mine de acasa este delicios, dar daca ambalajul nu imi incanta privirile, este degeaba. Atunci ma vad nevoita sa scot mancarea din caserola, sa o asez frumos intr-o farfurie si abia dupa sa ma bucur de ea. E ceva normal sa asezi mancarea in farfurie, nu? Da, dar mie imi place sa mananc uneori direct din cutia in care am pranzul, asa ca sunt mereu in cautarea unei cutii noi.

Plus ca, o cutie pentru pranz rezistenta este un prieten de nadejde la picnic sau chiar si atunci cand ai de facut un drum de multe ore, dintr-un oras in altul, si stii ca foamea nu o sa intarzie sa apara la un moment dat.

Cutie LEGO pentru pranz Cutie LEGO cu sertar