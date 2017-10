Cuverturi de vis: rasfat pentru patul tau!

Cuverturi de pat din bumbac colorate

In primul rand pentru ca intr-un apartament sunt mai multe paturi, chiar si fotolii, si fiecare are nevoie de cuvertura lui, si in al doilea rand, chiar daca nu ai un animal de companie jucaus si entuziasmat, in orice moment poti sa versi ceva pe cuvertura si sa o patezi.

Alege cuverturile colorate, cu imprimeuri multicolore. Alege-le pe cele care aduc buna dispozitie in camera si care te fac sa-ti doresti sa ramai in casa de drag. Cuverturile care, atunci cand ploua si afara totul e gri, transforma patul in cel mai frumos loc din lume.

Pentru zilele racoroase de toamna si, de ce nu, chiar si cele de primavara, ai la dispozitie cuverturi de pat subtiri, care iti ofera caldura si confortul necesare.

