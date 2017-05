De ce imi plac dresurile

Desi nu obisnuiesc sa imi las des picioarele la vedere, am evenimente la care sunt invitata si trebuie sa port musai fusta sau rochie. Evenimente care nu se desfasoara intotdeauna in interior sau la 30 de grade si atunci este momentul in care apelez la un dres in culoarea piciorului.

Problema mea cea mare cu dresul era ca nu il pot purta si cu sandale sau cu pantofi decupati, insa s-a rezolvat si aceasta: am gasit dresul perfect - dresul cu degete decupate.

Totusi, de ce imi plac dresurile? Raspunsul este simplu: imi ascund imperfectiunile pielii. Vanatai, venisoare, bubite mici... uit de toata grija lor atunci cand pun dresul pe mine.

Dresurile in culoarea piciorului, desi apelam la ele tocmai ca sa nu se observe ca le purtam, sunt de mai multe feluri: lucioase sau mate, cu model (fundite sau imprimeuri), cu banda sau cu portjartier, dresuri modelatoare, etc.

Sursa Foto Front Page: shutterstock/bobanphotomkd