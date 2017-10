Comode si noptiere pentru dormitor rustic

De dragul acestui vis, dar si pentru ca imi place sa fac planuri peste planuri si liste peste liste, pentru cand o fi sa fie, am deschis internetul si am inceput sa caut piese de mobilier ideale pentru o casa de poveste. Mare mi-a fost entuziasmul cand am vazut ca tot ce imi doresc, chiar mai mult decat as fi indraznit sa visez, gasesc in magazinele online.

Comode, noptiere si lazi pentru depozitare din lemn ideale pentru un dormitor rustic si tineresc in acelasi timp. Sincer, sunt printre noi fete care nu isi doresc sa aiba o lada pentru zestre?! Poate nu zestre neaparat, dar in care sa isi depoziteze cateva dintre lucrusoarele de suflet. As renunta la orice piesa de mobilier ca sa ii fac loc intr-un colt al casei.

Comoda din lemn natural Noptiera din lemn maro inchis Lada rustica