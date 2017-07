Noua sectiune de beauty de pe Fashion Days: farduri de la 9 lei

Daca vorbim de magazinele online care vand astfel de produse, atunci "problema" se complica si mai mult, pentru ca de aici nu ne da nimeni afara, poate doar sefii.

Asa se face ca in timpul cautarilor online am remarcat faptul ca pe Fashion Days a aparut o noua sectiune de beauty. Am facut ochii mari, mi-am indreptat spatele, am zambit si am intrat sa vad ce mi-au pregatit.