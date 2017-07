Forme pentru prajituri: modele pentru cele mai dragute deserturi

Timpul a trecut, acum am casuta mea, insa nu pot spune ca am respectat in totalitate planul. Intr-adevar, se gaseste in orice moment ceva dulce in casa, insa nu pentru ca am aflat o reteta noua si am fost curioasa sa o gust.

Daca atunci cand eram o copila care locuia cu parintii imi rezervam impreuna cu surorile o zi din weekend pentru a testa noi retete de prajituri, odata cu aparitia responsabilitatilor legate de casa si de job, s-a instalat si dorinta de a-mi petrece timpul liber pur si simplu stand.

O data la cateva saptamani, insa, ma relaxez in bucatarie. Caut o reteta pe Youtube, o tin pe repeat si nu ma las pana ce nu-mi iese ceva absolut delicios, care sa-mi satisfaca pofta de dulce si sa-mi creasca in acelasi timp increderea in mine.

Pentru ca, intr-adevar, atunci cand faci ceva cu manutele tale si vezi ca iti iese bine, te simti ca si cum ai fost desemnata cea mai frumoasa femeie din lume.

Iti recomand, prin urmare, sa petreci mai mult timp in bucatarie pentru un plus de incredere atunci cand simti ca nimic nu este de partea ta.