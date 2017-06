Fuste sexy stil bodycon: cum le porti

Fiind o femeie care si-a dorit toata viata sa se ingrase ca sa aiba forme cu care sa se mandreasca, fusta stil bodycon, ca si rochia, a fost salvarea mea in momentele in care am vrut sa fiu in centrul atentiei.

Doar cu o fusta bodycon am putut sa arat (de la spate) mai sexy decat as fi aratat intr-o pereche de pantaloni, fara sa ma simt inconfortabil vreo secunda.

Faptul ca fusta bodycon da bine atat in combinatia cu pantofi si sandale cu toc, cat si in cea cu espadrile si tenisi, reprezinta un plus pentru doamnele si domnisoarele care nu rezista mai mult de doua ore pe tocuri inalte.

Ieri, cand pregateam materialul cu fustele mini, mi-au atras atentia si cateva modele de fuste stil bodycon versatile extrem de sexy, motiv pentru care... iata materialul de fata.