Fuste irezistibile pentru sezonul rece: ce modele sa alegi

Fuste elegante toamna-iarna

Daca in acest moment camera in care te afli este inundata de o lumina puternica provocata de soare, nu te entuziasma prea tare: nu vine primavara, ci este fix linistea dinaintea furtunii. S-a anuntat o saptamana cu temperaturi blande, dar dupa octombrie si noiembrie tot iarna urmeaza. Asa ca profita de perioada asta frumoasa si darnica si introdu fustele de toamna in cele mai elegante si provocatoare outfit-uri.

Cat inca norii sunt plecati si nici zapada pe jos nu este, scoate la plimbare pantofii stiletto sau pe cei peep-toe, care se potrivesc de minune cu fustele pe care am ales sa ti le recomand.

Imbraca fusta midi in pliuri la intalnirile romantice, la intalnirile cu prietenele sau intr-o zi obisnuita de munca. Asorteaz-o cu un pulover pufos si o palarie.

Fusta creion cu volane si crapatura pe picior este pentru ocaziile speciale, pentru o sarbatoare in familie, pentru o aparitie la un eveniment sofisticat.

Fusta eleganta cu volane Fusta eleganta cu pliuri