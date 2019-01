Inspirate din moda anilor 60-70 aceste piese vestimentare sunt versatile, indiferent de ocazie!

Am căutat prin magazinele online modele care să reunească cât mai multe trenduri actuale. Am ales fuste cu nasturi decorativi pe laterale, amintind de look-ul de școlăriță al colegiilor cu prestanță americane, gen preppy. Am ales fuste cu nasturi pe mijloc, scurte dar și midi, pe drept sau asimetric aplicați, pentru un plus de efect.

Am ales și multe modele de fuste cu capse decorative, ideale pentru ținutele casual, dar și sport ori office. Iată câteva sfaturi de ”bună-purtare”, în ordinea ”numerelor de pe tricouri”. Iată, deci, cum să asortezi fustele cu nasturi decorativi alese ilustrativ ăn acest material, pentru a te inspira și în alegerile și stilizările tale viitoare de outfit-uri:

Fusta din stofă gri, cu nasturi pe laterale și cordon în talie arată perfect cu pulovere groase, pufoase, dar și cu bluze și cămăși office. Neapărat cu cizme sau cu escarpeni, la birou.

Fusta din stofă cadrilată, cu închidere asimetric, parte peste parte e perfectă oricum! Cu bocanc și pulover ori sweater maxi , cu cizme lungi și bluze satinate, cu cămăși office și stiletto!

La fel de versatilă o desemnez și pe fusta midi, conică cu pătrățele mici și nasturi decorative pe o parte! Ideală la birou, la întâlniri de afaceri, cu pantofi cu toc sau cu calapod bărbătesc, ideală și cu botine.

Fusta midi, croită cloș, din material cadrilat, ca acel gen de fuste cu nasturi pe mijloc, propusă de Chanel este o altă opțiune versatilă. Ideal, combin-o cu cizme, botine sau ghete, cu ciorapi sau dresuri la vedere, cu pulovere groase, oversize sau bluze cu guler interesant.

Fusta în A, mini, ca toate acele fuste cu nasturi decorativi a la anii 60, este mai degrabă de look de școlăriță sau preppy. Poart-o cu bluze și cămăși, cu botine sau pantofi Oxford sau cu cizme lungi și largi.

Să vorbim și despre fuste cu capse decorative, aceste piese urban-cool, ideale la birou, dar mai ales casual sau sporty. Dacă alegi modele de fuste cu capse decorative pe mijloc, din denim, alege modele cu patchwork, cu cusături, petice, detalii decorative. Poartă-le cu cizme, boots, bocanci, sandale și ciorapi la vedere, pantofi sport sau androgini.

Dacă alegi fuste cu nasturi decorativi stil capse, din materiale mai ”altfel”, de exemplu, din piele, le poți asorta la orice ținută. Cu cămașă albă la birou. Cu cizme casual, Cu sandale metalice sau cu aplicații strălucitoare, în club.

Tot la categoria de fuste cu nasturi pe mijloc intră și fusta a ala anii 70, din reiat. Cu clapete și betelie ca în acea perioadă, acest gen de gustă se asortează perfect cu helăncile pe gât, cu puloverele oversize, și fără doar și poaote, cu cămășile cadrilate.

Sper că sugestiile mele de asortare și de alegerea a unor fuste cu nasturi decorativi la modă în acest sezon te vor ajuta să trasezi ținuta perfectă pentru tine. Casual, sporty, office, business sau elegante, pline de rafinament și sofisticare vor fi toate ținutele ce au la bază această piesă vestimentară simplă dar de efect: fusta cu nasturi ornamentali.

Sursa foto front page – Unsplash