Fuste pentru gravide usor de combinat in multe tinute

Eu m-am gandit si la asta si inca ma gandesc, chiar daca planuiesc sa mai astept ceva timp pana la marele eveniment.

Sunt de parere ca fiecare zi din momentul in care aflam ca o sa dam nastere unei vieti nu o sa mai fie doar o simpla zi pentru noi. Important este sa nu ne pierdem cu firea, sa nu disperam pentru ca... nu suntem pregatite si mai bine am incepe sa ne obisnuim cu listele, eventual sa tinem un jurnal care sa ne scuteasca de anumite situatii neprevazute si neplacute.

Dincolo de alimentatie, parerea mea este ca si hainele joaca un rol important in viata unei viitoare mamici. Despre alimentatia pe timpul sarcinii nu o sa vorbim acum, insa despre cum ar trebui sa ne imbracam ca sa ne simtim confortabil si frumoase in acelasi timp am pregatit cateva idei in continuare.