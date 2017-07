Tu sa nu faci ca mine atunci cand vine vara, sa te incapatanezi sa iti ascunzi picioarele pana in ziua in care termometrele indica 35 de grade.

Vara trece repede si iar o sa te trezesti la sfarsit de august, chiar septembrie, ca ai uitat sa scoti din dulap hainele de sezon.

Nu ai haine de sezon? Nici eu nu am outfit-urile complete, de aceea am pornit in cautarea unor modele de fuste in care as vrea sa-mi petrec restul zilelor de vara. Iata-le!