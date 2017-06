Geanta cu franjuri este accesoriu must-have si la toamna

Toamna-iarna 2017-2018 este un sezon opulent. Si acest lucru se vede foarte mult la accesorii. Geanta cu franjuri este prin definitie un accesoriu opulent, bogat. Insa in sezonul rece ce urmeaza este cu adevarat eclectica, pretioasa, bogata, aproape “galagioasa”.

Se poarta clutch-urile si plicurile de mana cu franjuri textili, cu ciucuri, cu aplicatii etno, cu imprimeuri si decoratiuni. Si se poarta gentile efectiv din franjuri.

Alaturi de blana, alaturi de stofe groase, in tinute casual cu jeans sau la rochii elegante de seara, geanta cu franjuri a iernii este un accesoriu ce defineste tinuta.

Alege un model de geanta cu franjuri artizanala se poarta la toamna

Foarte important cand alegi geanta cu franjuri, si in vara aceasta si in toamna-iarna 2017-2018 este sa te gandesti bine cum iti compui outfit-ul: alegi un mix opulent, bogat in care geanta cu franjuri este o completare sau alegi un stil minimalist, cat mai neutru in care geanta cu franjuri si accesoriile ce o completeaza sunt pete de culoare si textura?

Sursa foto front page – Tamara Bellis/Unsplash