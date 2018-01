Geaca de iarna pentru barbati: piese hardcore pentru vreme geroasa

Sunt unii barbati mai frigurosi decat noi femeile. Barbati care nu ies din casa pana nu si-au pus in picioare bocancii imblaniti, fularul, caciula si cea mai calduroasa geaca. Pentru acestia am pregatit materialul de fata, dar si pentru ca am barbati in viata mea la sanatatea si confortul carora ma gandesc in permanenta.

Si barbatii sunt fuduli, si barbatii vor sa fie in pas cu moda, asa ca s-ar putea sa ai o surpriza si sa constati ca sta mai mult decat tine sa aleaga un model de geaca care sa ii satisfaca toate preferintele. Cu toate astea, cand vine vorba de sanatatea lor, unii sunt chiar mai grijulii decat noi. Eu am incercat sa selectez modele de geci de iarna din mai multe stiluri vestimentare si pentru gusturi diferite (barbatii mai sunt si pretentiosi).