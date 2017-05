In ziua de azi ne este cam greu sa pornim la drum fara telefon, tableta sau laptop. Chiar daca drumul pe care il facem este pana la birou si inseamna o ora de mers cu mijloacele de transport in comun, fie ca plecam la drum lung si mai avem chestii de rezolvat pentru la munca, acestea trei sunt menite sa ne insoteasca peste tot.

Dintre toate, cel mai greu mi-a fost cand a trebuit sa car dupa mine, in toiul verii, un laptop de vreo 3-4 kg. Poate ca mi-as fi pastrat entuziasmul si toate gandurile bune pana la destinatie, doar ca drumul pe care il parcurgeam depasea uneori o ora si jumatate, dintre care 40 de minute le mergeam prin soare. Orice invitatie in oras as fi primit pentru dupa terminarea programului era din start refuzata.