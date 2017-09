Eu sunt ceea ce s-ar numi o fashionista cumpatata. Altfel spus, imi plac hainele, pantofii, gentile si bijuteriile. Insa nu sunt genul care cheltuieste banii, doar ca sa aiba ultimul model in garderoba.

Tocmai de aceea am cautat ce modele de accesorii se poarta in sezonul viitor. Si am selectat cateva modele de genti versatile de toamna, care se asorteaza cu usurinta in orice gen de tinuta.

De la tinute casual, la outfit-uri sport, pana la tinute office sau stiluri business, aceste genti si posete iti vor completa hainele. Si asta, fara sa iti golesti contul bancar.