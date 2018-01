7 tipuri de ghete calduroase pe care sa le ai intr-un weekend la munte!

"Frigul vine de la picioare" - ca e adevarat sau nu, eu am simtit pe pielea mea cum e sa ti se strice dispozitia si sa te plangi apoi de dureri abdominale pentru ca am stat cu picioarele pe gresia rece sau pentru ca am mers prin zapada incaltata intr-o pereche de adidasi (da, sunt genul ala care poarta adidasi chiar si iarna). A fost nevoie sa trec de cateva ori prin rau ca sa ma conving ca iarna e pentru bocanci, ghete si cizme imblanite, si ca sunt alte trei anotimpuri in care pot purta de dimineata pana seara adidasi si tenisi.

Imagineaza-ti, purtam adidasi si cand mergeam la munte. Pai ce om sanatos ar face asta? Cand vad acum pe cineva in aceasta situatie imi fac cruce si ma intreb cum de am facut si eu asta. Trebuie sa ai mare grija cand alegi incaltamintea atunci cand vrei sa iti petreci weekend-ul la munte iarna. In primul si in primul rand ca trebuie sa ai cea mai calduroasa pereche de incaltaminte din cate exista si sa te fereasca de cazaturi.