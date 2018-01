Cele mai frumoase ghete din catifea - irezistibile!

Am avut un an 2017 catifelat: rochii din catifea, bluze, body-uri si jachete din catifea. Iar 2018 se anunta la fel, startul fiind dat de ghetele catifelate care au aparut in numar mare in magazinele online. In numar mare si modele fara pereche, unele mai frumoase decat celelalte. Zic ca este timpul sa iti achizitionezi si tu o pereche ca sa nu iti para rau mai tarziu.

Ghetele din catifea vin atat de frumos in picioare cand porti rochie in clos sau fusta mulata (si invers), si tot aceleasi ghete din catifea se completeaza minunat cu o pereche de pantaloni eleganti sau jeansi. Trebuie doar sa intri in posesia unei perechi si iti vei da seama ce trebuie sa faci mai departe cu ele. Iata cateva recomandari irezistibile: