Ghiozdane tip trolere pentru copii in motive cu animalute

Ghiozdane tip trolere cu animalute, pasari si insecte

Ghiozdane tip trolere gasim in magazinele online la preturi avantajoase si cu diferite modele atractive. Cu supereroi, personaje din desene animate, dar si in motive cu animalute.

Pentru materialul de astazi eu le-am selectat pe cele care infatiseaza animale, pasari si insecte dragalase. Spre exemplu, o fetita o sa fie incantata de ghiozdanul ei gargarita sau fluture, in timp ce un baietel o sa vrea un ghiozdan maimutica.

Exista si ghiozdane tip trolere unisex, cum ar fi cele cu cap de girafa si cap de bufnita. Lasa-ti copilul sa aleaga ce ii place, contribuie la dezvoltarea lui personala.

Ghiozdan tip troler gargarita Ghiozdan tip troler bufnita

Pentru mine, ghiozdanul mi-a fost un fel de cel mai bun prieten, de aceea aveam grija de el din prima zi de scoala si pana la sfarsitul anului scolar. Parintii nu isi permiteau sa mi-l schimbe de mai multe ori pe an, dar nici eu nu eram copilul care sa isi arunce ghiozdanul pe unde apuca, sa "care pietre cu el" si sa il mazgaleasca.

Imi placea sa imi tin totul ordonat in el si eram atenta sa aiba un miros placut in fiecare zi. Cand au aparut insignele, am indraznit si mi-am decorat ghiozdanul cu cateva care ma reprezentau. Astazi imi pare rau ca nu erau si pe vremea mea ghiozdanele tip troler.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By FamVeld