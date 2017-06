Cele mai chic fuste asimetrice ale verii

Alege fustele asimetrice la birou daca vrei sa pari mai slaba. Un model de fusta conica in dungi, cand dungile se imbina intr-un “joc” sparge formele. La fel de bine, o fusta asimetrica vaporoasa flu-flu cu imprimeu floral, croita in falduri poate avea acelasi efect de a masca formele.

Si fusta midi asimetrica cu volan asimetric creeaza impresia de silueta subtire. Daca iti doresti haine asimetrice care te fac sa pari mai slaba, acest model de fusta este versatil indiferent ca e la birou, casual sau seara.

Mai multe modele de fuste asimetrice aici

Daca iti doresti sa pari mai slaba iti mai spun cateva trucuri: alege pantofi cu toc, cauta mixurile de imprimeuri ce ascund silueta, alege pantalonii conici, mereu camasile cambrate, fustele creion si culorile inchise!

Iar daca esti fan asimetrii, te anunt ca bluzele cu volane pe un umar, sau cu o maneca sunt piese-cheie. In plus, poti experimente cu asimetriile si in coafura, si la alegerea accesoriilor – de exemplu, se poarta cerceii diferiti, care distrag atentia de la mici defecte!

Sursa foto front page – Tamara Bellis/Unsplash