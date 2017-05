Cum purtam imprimeul Vichy

Ma numar printre putinele persoane care nu-si doresc sa fie din nou copii, nu-si doresc sa se mai trezeasca in fiecare dimineata ca sa mearga la scoala si care nu-si mai doresc sa depinda de parinti. In schimb, as mai imbraca macar o data uniforma scolara, dar uniforma pe care o purtam in clasele primare, aceea in carouri alb cu albastru si cu sort.

Pentru ca acest lucru nu mai este posibil, mi-am indreptat atentia catre camasile in carouri. Si am facut o pasiune. Am primit mai apoi in dar o rochie in carouri alb cu negru, iar inima mea s-a indragostit de o fusta scurta, tot in carouri alb cu negru.

De ce-mi plac mie asa mult carourile? Pentru ca imi inspira eleganta si ordine.

Cat despre imprimeul Vichy, acesta este un imprimeu retro, care imbina patratelele colorate cu cele albe. Este specific american si uneori reprezentativ pentru sudul Frantei.

A fost pus in valoare de celebra actrita Brigitte Bardot, care, in 1959, si-a facut aparitia intr-o rochie cu patratele roz si alb. O alta imagine reprezentativa este si Dorothy in Vrajitorul Oz.

Imprimeul Vichy te ajuta sa obtii un look lejer, casual, dar si unul sexy si romantic. Iata cum: