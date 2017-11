Piese chic din catifea carora n-ai cum sa le rezisti

Sacou elegant din catifea

Cu un sacou din catifea poti sa impresionezi la interviul de angajare, in fata sefilor sau a persoanelor cu care colaborezi profesional, dar poti si sa iti cuceresti pentru a nu stiu cata oara iubitul. In plus, sacoul din catifea este cel pe care poti conta atunci cand mergi la un eveniment si ai nevoie de o piesa vestimentara care sa te protejeze cand se lasa frigul seara. Indicat este sa o porti in combinatie cu pantalonii din catifea, evazati sau skinny, si rochii din acelasi material.

Modele diferite de sacouri