Hainele din material raiat: calduroase si in trend - nu le rata!

S-a intamplat rar in ultimii ani sa intalnesc pe cineva imbracat cu haine din raiat. Ce-i drept, am mai zarit cate un barbat in pantaloni din raiat sau cate o domnisoara cu camasa din raiat. Altfel, acest material pare sa fi fost uitat.