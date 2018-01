6 piese negre statement - dovada ca negrul nu poate fi banal

Rochie neagra cu insertii dantela

Da-i unei femei o rochie neagra si va cuceri lumea! Am ales sa inchei prezentarea asa cum am inceput-o: cu un model de rochie neagra pentru ocazii. Si ce ocazii... Vei avea parte de momente memorabile, dar si de cele mai apreciate fotografii de pe retelele de socializare.

Rochia bodycon cu insertii din dantela este un must have daca vrei sa fii in centrul atentiei si sa ramai in amintirea tuturor celor care te-au vazut atunci cand ai purtat-o.

