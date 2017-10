Design de Romania: 6 piese vestimentare si accesorii creatii romanesti

Port piese vestimentare si accesorii produse in Romania din simplul fapt ca ma fac sa fiu mandra de tara noastra frumoasa. Poate ca nu stie nimeni ce scrie pe eticheta hainei, si poate nici nu trebuie, caci stiu eu si este suficient ca sa ma simt bine in pielea mea.

Nu sunt neaparat patriota, am si eu momente in care imi doresc sa renunt la tot si sa plec departe, dar tot imi tresare inima si ma cuprind fiori cand imi pica in mana un produs romanesc. Plus ca, mai toate piesele vestimentare, incaltamintea, gentile si alte accesorii confectionate in Romania pe care le-am vazut si le-am pipait mi-au lasat o impresie buna: sunt de calitate, sunt cu bun gust si au multa incarcatura emotionala.