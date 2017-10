7 piese de la United Colors of Benetton de care ne-am indragostit iremediabil!

Fondat in 1965 de familia Benetton, brandul United Colors of Benetton este unul dintre cele mai sonore nume italienesti din lume. Ofera articole de imbracaminte si incaltaminte destinate femeilor, barbatilor si copiilor, fiind apreciat pentru combinatia de culori si calitatea cu care sunt realizate acestea. Culoare = doza de optimism de care avem nevoie.

United Colors of Benetton este potrivit pentru toti aceia care sunt in cautarea unui look casual, pentru birou sau timp liber, pentru iesit in oras sau pentru o plimbare in aer liber.