Ce-i mai cool decat hamacele: fotoliu suspendat pentru coltul tau

Fotoliu suspendat pentru nopti sub clar de luna

Ca sa fiu cu un pas mai aproape de indeplinirea visului, trebuie sa imi cumpar un hamac si cu ajutorul lui sa imi amenajez acest locusor oriunde as gasi un copac umbros care sa ma adaposteasca.

Hamacul vreau sa fie de fapt modelul acela de fotoliu suspendat din care pot sa privesc entuziasmata ploaia fara sa ma ud, in care sa pot atipi cu orele, sau in care imi pot petrece noptile alaturi de iubitul meu, vorbind cate-n luna si in stele.

Fotoliul suspendat este pentru una sau doua persoane, are 180x200x180 cm (lungime-inaltime-latime), rezista pana la 200 de kilograme, este confectionat din amestec de bumbac si poliester, aluminiu, iar tesatura este rezistanta la razele UV.

Fotoliu suspendat pentru doua persoane