Hanorace de iarna pe care nu trebuie sa le ratezi!

Hanorace de iarna din materiale fine

Imi place sa port haine din materiale placute la atingere, materiale fine, catifelate si pufoase. In special cand vine vorba de pulovere si hanorace. Hainele de iarna sunt oricum grele si greu de suportat, asa ca macar placute la atingere sa fie. Hanoracele din materiale fine pot fi introduse in tinute elegante, cum a fi hanoracul catifelat combinat cu fusta catifelata in clos.

Presupun ca ai vazut cum tot mai multe fashion bloggerite si cantarete sunt surprinse in sezonul rece purtand combinatia hanorac oversize si cizme peste genunchi. Incearc-o si tu!

Hanorac lung Only Hanorac din material catifelat Hanorac cu guler rasucit