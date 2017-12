Huse pentru telefon cu sclipici - ca sa stralucesti oricand

Huse de telefon cu sclipici fin

Imi plac in mod deosebit husele de protectie din silicon, dar din silicon stralucitor, iar aici gasim inclusiv modele in degrade (gri-roz, gri inchis-gri deschis, gri-bleu). Ti-as recomanda sa nu te limitezi la o singura husa, pentru ca si ea este un soi de accesoriu pe care il asortezi tinutei, prin urmare culoarea ei trebuie sa dea bine cu restul nuantelor. Daca porti o bluza roz, nu strica ca si husa telefonului sa aiba putin de roz in ea.

Atunci cand iti alegi husa, pentru o protectie sigura, asigura-te ca aceasta acopera perfect inclusiv colturile telefonului si ca este rezistenta la zgarieturi, socuri si amprente. Iar daca esti ca mine si vrei sa simti cat mai putin husa pe telefon, alege modelele ultra slim.

Vezi oferta de huse pentru telefon cu sclipici