Cadouri pentru el si ea la preturi mici

Cu cateva idei de cadouri vin si in acest material. Sunt cadouri utile si simpatice la preturi foarte mici, pentru toate buzunarele si potrivite oricui, indiferent de sex si de stil.

Spre exemplu, daca persoana in cauza are un/o partener/a, atunci poti sa faci cadou un set de doua pahare cu mesaje - "His Lordship", "Her Ladyship". Vor folosi impreuna cadoul si astfel tu contribui la romantismul din cuplu, doar sa mai adaugi o sticla de vin pe langa.

Am adaugat la sugestii si o cutie pentru pranz, asta pentru ca atat femeile, cat si barbatii obisnuiesc sa vina la munca cu mancare de acasa. Nu, nu este o rusine, ci inseamna sa tii la sanatatea ta, pentru ca nicio alta mancare nu este mai sanatoasa decat cea preparata in casa.

Set pahare pentru el si ea Cutie pentru pranz Brain Food