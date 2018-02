Imprimeul cu dungi verticale: must-have la vara

Am fost intotdeauna indragostita de dungi. Tin minte si acum ziua cand tata, venit dintr-o delegatie la Bucuresti, mi-a adus o fusta de blugi Diesel. Dar nu era o fusta oarecare, ci o fusta din denim, cu print in dungi verticale, alb-negru. Nu doar ca am purtat-o multi ani (era aproape uniforma, fapt ce ii exaspera pe ai mei!) dar cu greu m-am despartit de ea cand blugul incepuse sa cedeze.