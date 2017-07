Imprimeuri de esarfa pentru toamna asta

Stii ca esarfele au anumite printuri, nu? Le poti intalni si sub denumirea de imprimeuri caleidoscopice, insa imprimeurile de esarfa sunt in tendinte in toamna!

Este cu siguranta unul dintre cele mai chic imprimeuri pentru ca se regaseste pe texturi satinate, usoare, suave, feminine.

Pe rochii lungi flu-flu, pe rochii maxi plisate, pe fuste midi fluide, imprimeurile acestea hippie sunt la limita dintre bughez si boem. Le gasesti la Gucci, McQueen si Etro.

Alege haine in imprimeu de esarfa pentru la toamna