Încălțăminte din materiale transparente – de la sandale la pantofi și până la cizme – pentru ținute de efect!

De altfel, cam acestea sunt numele care s-au jucat cu încălțăminte din materiale transparente. Unele piese au fost în întregime din plastic sau silicon transparent. Altele au avut doar tocul sau anumite detalii din astfel de texturi, cu vedere la dresuri sau la piele.

La Balmain am văzut încălțăminte din plastic transparent, stil pumps, cu tocul decorativ cu barete pe gleznă, asortată cu pantaloni din materiale metalice, futuriste. La Wang am mai văzut încălțăminte din PVC transparent, stil stiletto, adesea alături de alte materiale transparente, prețioase – voal, dantelă. Iar la Creatures of Comfort am văzut balerini din silicon transparent, alături de muuulte franjuri.

Vezi încălțăminte din materiale transparente aici

După cum vezi, să tot fie încălțăminte din materiale transparente în iarna aceasta! Tocmai de aceea ți-am propus și eu câteva modele deloc de neglijat. Unele ideale pentru ținutele casual, de zi, precum botinele din plastic, cu toc transparent. Arată absolut fabulos cu ciorapi-plasă și jeans, de exemplu!

Altele, precum sandalele sau platformele cu toc și inserții de PVC sau silicon transparent, perfecte pentru ținutele de seară, prețioase, sau de ocazie.

Am ales încălțăminte din plastic transparent cu toc subțire sau cu toc gros, dar și modele ce imită pantofii cu calapod bărbătesc. Am ales sandale lui stiletto, pumps, cizme și botine, așa încât să te inspiri din versatilitatea acestor piese.

Fie alături de blugi, fie la rochii din dantelă, fie cu fuste din piele, fie alături de stofe sau tricotaje, piesele de încălțăminte din PVC transparent sunt cu adevărat deosebite! Și sigur nu vei avea prea multă concurență, fiind totuși un trend destul de îndrăzneț.

Sursa foto front page – Unsplash