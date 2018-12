Sezonul acesta nu există Less is More! Și asta se vede și la alegerea bijuteriilor!

Știi crezul minimalismului cu ”Less is more”? Ei bine, în acest sezon uită de el! În acest sezon ”More is more and then some!”. Adică adaugă cât mai mult, cât mai mare, cât mai prețios și dacă nu e prețios, e imens! Și asta nu se vede doar la inele cu piatră naturală mare, ci la întreaga gamă de bijuterii!

Nu se poartă doar inele cu piatră prețioasă mare sau cu piatră naturală masivă, aceste elemente au migrat la toate bijuteriile. De la coliere la cercei, inserțiile de pietre naturale mari au ieșit în evidență în acest sezon. Exemple de pietre prețioase masive și în cantitate mare, găsești la Dolce & Gabbana, în cercei și pandantive stil crucifix.

Alege inele cu piatră prețioasă sau semiprețioasă aici

Și dacă ne referim la inele cu piatră masivă naturală și la coliere ori cercei în acest stil, inspiră-te de la Giambattista Valli sau Missoni, Toga ori Anna Sui! În toate colecțiile de designer au strălucit (chiar și la propriu) modelele de inele cu piatră naturală mare! Așa că am ales și eu câteva sugestii șic pentru tine!