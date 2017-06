Seturi de inele - cele mai cool accesorii ale verii

Mi se intampla adesea sa ma intristez pret de cateva minute din cauza faptului ca nu o sa am posibilitatea ca in acesti ani petrecuti pe pamant sa fiu cine vreau sa fiu.

Nu ma intelege gresit, sunt impacata cu mine, dar recunosc ca mi-ar fi placut sa traiesc in fiecare an altfel. Mai exact, intr-un an sa-mi petrec zilele in Spania, in alt an sa gust din farmecul Greciei, o alta perioada sa le-o dedic celebritatilor de la Hollywood, iar mai departe lista poate continua.

Si in toata aceasta aventura sa adopt stiluri diferite. Daca in acest moment stilul meu se incadreaza in categoria “simplu - banal” si singurele bijuterii pe care le port sunt o bratara din argint, un snur rosu si o pereche de cercei aproape invizibili, peste o luna vreau sa am cel putin 6 degete pline de inele, de la cele mai mici la cele mai mari.

Ce vreau eu sa spun este ca m-am indragostit iremediabil de hainele si bijuteriile in stilul boho. Si atunci cand o sa fiu mireasa imi doresc sa adopt tot acest stil.