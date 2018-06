Când eram adolescentă, am descoperit că am câțiva pistrui pe nas și pe obraji. Mi s-a părut de-a dreptul tragic, fiind brunetă, cu pielea albă. Adică eram deja plinuță, eram și adolescentă, ba acum mă mai trezisem și cu pistrui. Uf, tare nu mi-au plăcut. Asta a durat vreo doi ani. După care am început să îi ador! Am început să îi consider deosebiți, mai ales pentru o brunetă. Am început să îi văd ca o parte din mine, ca o trăsătură ce mă face unică, ce mă face să fiu eu însămi.

Dacă și tu ai aceste pete de frumusețe, dacă și tu vrei să știi cum ai grijă de pielea sensibilă cu pistrui, astăzi exact despre asta vom vorbi. Am adunat informații din propriul meu ritual pentru îngrijirea tenului cu pistrui. Am mai aflat mici trucuri și secrete de la stiliști și make-up artiști, despre cum se realizează machiajul pentru tenul cu pistrui, așa încât să uniformizezi pielea, să îi dai un aspect mat, dar fără să elimini pistruii. Așa că, le voi scrie mai jos și sper să te ajute.

Țin minte că în perioada mai sus menționată, când sufeream teribil că mă năpăstuise soarta cu pistrui, auzisem despre un remediu pe cât de dezgustător, pe atât de eficient, zicea lumea. Ei bine, pielea albă cu pistrui, cică, ar fi scăpat de petele acestea dacă… te ții bine?... dacă îți dădeai cu ceapă roșie pe față, de două ori pe zi. Absolut scârbos, desigur! Și, dacă credeam că băieții vor fugi de pistrui, imaginează-ți cât ar fi fugit de la ceapa aceea. Nu am încercat acest remediu ”miraculos”, dar am început să caut informații despre îngrijirea tenului cu pistrui.