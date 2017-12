Cum sa porti jacheta cu drapaje in tinute cool

Satula de aceleasi haine banale si aceleasi combinatii lipsite de stil pe care le-am tot incercat, m-am decis sa imi schimb total garderoba. Una dintre cele mai indraznete dorinte este sa pot renunta intr-o zi la tot ce am in dulap si sa aduc pe rafturi maxim 15 piese vestimentare, total diferite de ce am avut pana acum.

Jacheta cu drapaje este trecuta pe wishlist. Ea ma va ajuta sa dau o alta nota outfit-urilor mele. La o scurta cautare in magazinele online am gasit deja doua de care m-am indragostit la prima vedere si alte cateva ce pot fi usor introduse in orice tinuta.