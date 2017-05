Ca eu nu m-am obisnuit cu asta nici dupa doi ani de cand o am pe Rumba.

Adevarul e ca atunci cand ai un animal de companie, devii instant parinte. Nu doar ca te atasezi emotional, dar si faci lucruri pe care le-ai face pentru orice copil.

Spre exemplu, atunci cand mergi sa cumperi de-ale gurii pentru toata familia, nu poti sa nu pui in cos si un pliculet sau o portie de bobite pentru el, chiar daca mai are acasa provizii, iar banutii pe care altadata ii puneai in pusculita acum vrei sa ii dai pe tot felul de jucarii pentru acel sufletel.

Pe Rumba nu o rasfatam doar eu si iubitul meu. Cele mai multe jucarii le primeste de la sora mea, care i-a adus cadouri chiar si din America, in timp ce unchiul meu, care nu suporta ideea de pisica in casa, nu a putut sa vina la noi de Craciun fara sa ii aduca si ei o mica atentie din partea Mosului.