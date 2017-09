Lac de unghii intaritor pentru unghii fragile: 3 sugestii de top

Ma tot intrebam de cativa ani buni: "Oare cand o sa am si eu unghii frumoase?". Cand unghiile mele o sa se pastreze egale, nu o sa se mai exfolieze si nu o sa se mai rupa? Cand o sa le pot lasa la vedere date fiind doar cu lac transparent sau chiar fara? Cand?

Am incercat oja semipermanenta, am incercat constructia cu gel, dar nu sunt genul care sa stea o luna de zile cu aceeasi culoare si acelasi model. Ma plictisesc repede. Am zis ca trebuie sa fac ceva in sensul asta. Trebuie sa existe o salvare pentru unghiile mele.

Tratamente naturiste? Sunt prea comoda. Sa aplic un lac intaritor pentru unghiile mele fragile? Asta da, pot sa o fac si am de gand sa incep un astfel de tratament chiar astazi.