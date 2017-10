4 lacuri de unghii aurii care iti vor face mainile sa straluceasca!

Sa-mi fac manichiura atunci cand am o pasa proasta este un sfat pe care l-am primit chiar eu de la o doamna psiholog in urma cu cativa ani. Mi-au intrat atat de adanc in minte aceste cuvinte incat de atunci nici ca mai am liniste si nu doar ca ma binedispun instant cand imi vad unghiile curate si frumos colorate, dar ma si indispun instant cand vad oja sarita sau unghiile rupte. Nu stiu daca ti-ai dat seama si tu de asta, dar ai putea sa testezi si sa vezi ce efect are asupra ta o manichiura perfecta intr-o zi cu nori gri afara, dar si in sufletul tau.

Ar trebui sa spun ca oja roz, portocalie, bleu, galbena sau rosie are efect terapeutic, dar mie imi ridica moralul inclusiv oja neagra si cea grena. Acestea doua ma fac sa-mi inchipui ca sunt o femeie eleganta, puternica si ca tot ce imi propun sa fac pot duce la bun sfarsit.