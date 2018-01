Lenjerii de pat cu cele mai simpatice imprimeuri pentru zile senine

Stii si tu ca alegerea lenjeriei de pat nu este o sarcina usoara. Poti pierde ore intregi incercand sa gasesti ceva care sa iti placa si sa reziste luni, chiar ani intregi.

Parerea mea este ca lenjeria de pat trebuie sa fie in culori vii si cu imprimeuri vesele, pentru ca nimeni nu vrea sa adoarma nervos fara sa isi dea seama de ce. Daca de zi cu zi esti obisnuita sa porti haine intunecate, haine negre, pentru ca asa te simti cel mai bine, e ok ca atunci cand ajungi acasa sa renunti la negru si sa imbraci pijamelele cu floricele si sa stai in patul tau de printesa. De aceea am urmatoarele propuneri pentru tine: