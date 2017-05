Eu nu regret ca am ochii caprui. Am spus intotdeauna ca cel mai important pentru mine este sa vad bine cu ei. Dar nu vad. Port ochelari de vedere si lentile cu dioptrie pentru miopie.

Chiar si asa, femeie fiind, am fost si inca sunt curioasa sa vad cum as arata daca as avea ochii albastri sau verzi. Blonda cu ochii albastri. Sau blonda cu ochii verzi. Suna excelent, dar trebuie sa recunoastem ca nu tuturor ne-ar sta bine.

Ei bine, pana sa fac eu pasul asta si sa imi achizitionez o pereche de lentile colorate cu dioptrie, raman cu admiratia pentru Andreea Antonescu.