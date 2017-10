Lentile de contact colorate pentru Halloween Phantasee Fancy Red Tornado: cum ni s-au parut

Pentru cine a ales sa le poarte, pentru ca are experienta in purtarea de lentile de contact, aceste lentile de contact colorate trasnite Phantasee au fost foarte usor de pus pe ochi, in cateva secunde. S-au mulat perfect pe globul ocular, ca o manusa.

Ochii naturali ai persoanei din fotografii sunt caprui spre verde, asadar s-au imbinat foarte bine cu nuantele lentilelor de contact. Dupa cum se vede si din fotografii, a fost suficient ca sa se poata vedea culorile si modelul fantezist al lentilelor de contact, dar destul ca sa nu socheze intr-atat de mult.

Vezi lentilele Phantasee in magazin

Lentilele de contact Phantasee sunt moi, confortabile in purtare, dar, pentru ca au un diametru mai mare (de 14 mm), le recomandam celor care au ochii mai mari. S-ar putea sa jeneze putin in purtare, daca ochii iti sunt mai mici. Nu deranjeaza, dar se simt totusi pe ochi cand clipesti.

Ne-au placut pentru ca nu sunt chiar atat de socante, in sensul ca, observandu-le cand am deschis pachetelul lor, ne asteptam sa se vada la fel de intens si pe ochi, sa fie vibrante in nuante. Ne bucuram ca nu sunt chiar asa. Inca nu stim totusi daca am indrazi sa le purtam si pe strada. :P

Ca ocazie de purtare, noi le-am combina intr-un look de Halloween tip vampir/vampirita sau vrajitoare, insa se potrivesc si la niste costume de personaje fancy sau zane. Consulta insa si celelalte modele de lentile de contact trasnite Phantasee, numai bune de Halloween.

Acum iti mai ramane sa iei un costum de vampir sau de vrajitoare pe tine (daca vrei sa te deghizezi complet) si esti gata de o petrecere de Halloween completa!