Cum planifici o nunta de vis

Stresul s-ar putea sa fie mare si cu cele trei obiecte recomandate de mine, de aceea cel mai bine este sa te folosesti de ele in momentele de relaxare. Cum spuneam, dimineata cand iti bei cafeaua sau seara cand bei un ceai inainte de culcare sunt momente potrivite. Esti relaxata, esti mai optimista, gandesti mai limpede si nu te preseaza nimeni sa termini cu visarea. Poti sa umpli toata agenda daca vrei cu idei, mai gasesti si altele in stoc.

Pentru ca nunta sa fie un succes, fie ca vorbim de nunta noastra sau a cuiva drag, pregatirile ar trebui sa inceapa chiar din momentul in care a fost facuta cererea in casatorie. Stiu ca pare mult timp la dispozitie, dar nu e deloc asa. Jumatate de an o sa treaca cu cautari pe Pinterest si schite in agenda, iar cealalta jumatate cu concretizarea ideilor.

Pentru ca o nunta este costisitoare, tot din timp si treptat este bine sa achizitionam una alta. Azi mastile si mesajele pentru coltul cu fotografii, maine paharele de plastic pentru sampanie, peste doua saptamani invitatiile pentru nunta si asa mai departe.

Ce sa mai zic... stiu sigur ca o sa te descurci. Pentru ca o vei face din inima, o vei face cu mult entuziasm, iar atunci cand faci ceva cu dragoste si incredere, o sa fie cu adevarat un succes.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Amnarj Tanongrattana