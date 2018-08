Machiajul care accentuează privirea începe cu o bază, continuă cu mascarea cearcănelor și merge mai departe cu…

...cu lista de mai jos. Dar să nu sărim pașii! Trebuie să știi că machiajul care scoate ochii în evidență nu ține doar de culoare. Ține totuși de alegerea tuturor cosmeticelor și de respectarea pașilor ce duc la rezultatul final. Așadar, este important să începi cu un primer, sau pe românește, cu o bază de machiaj. Baza de machiaj, indiferent ce vei aplica peste ea (farduri, creioane) îți va face make-up-ul să reziste, să nu se adune, să nu se scurgă. Înainte de primer, totuși respectă pașii unui ten ce ”ține machiajul”. Adică exfoliere delicată, tonic, loțiune hidratantă, cremă cu SPF și machiaj.

Continuă machiajul care accentuează privirea cu un anti-cearcăn. Eu, una, nu știu cum nu aveau femeile cearcăne ”pe vremuri”. Eu, de când mă știu, am cearcăne, oricât dorm. Nu e capăt de lume, desigur, dar și când am aplicat prima dată anti-cearcăn și am văzut că am întinerit pe loc, cu 5 ani, nu l-am mai lăsat din mână.

Te sfătuiesc să alegi un concealer (anti-cearcăn) mai deschis și puțin mai cald ca ton, decât pielea ta. Asta va face privirea și mai odihnită și tânără. În plus, machiajul va fi mai vizibil. Și, dacă tot am adus machiajul în discuție, acum că am terminat capitolul de bază, să trecem la cum îți accentuezi ochii prin machiaj.

