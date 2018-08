Manichiura cu mai multe culori de ojă, în stil caleidoscop

Că alegi oje mate, că mergi pe tonuri metalice ori cu glitter, în vara aceasta scapi neprivită ciudat, dacă mergi pe o manichiură cu unghii în culori diferite. De altfel, cât mai colorate să fie!

Buline, picățele, floricele, dungi, geometrisme, spirale, zigzaguri, dungi mici, modele ce imită stofa tweed, în carouri, modele de tipul ”splash of color”, toate sunt la mare căutare. Mai ales dacă alegi multe accente colorate. Alege o manichiura cu mai multe culori de ojă și cu ”printuri” interesante și vei fi la modă. Manish Arora a propus ”imprimeuri” caleidoscopice, ca de eșarfă doar pe unghii. E un întreg Univers pe o unghie, serios, de la violet la alb și cyclamen!

Iată aici un kit de Do It Yourself de culori de unghii Melkior, care îți permite să combini infinit diverse culori de unghii pentru o manichiură în tendințe, realizată chiar la tine acasă! Kit-ul conține ojă in 3 culori de bază: roșu, galben, albastru și alb, prin amestecarea cărora rezultă mai multe culori. Cu ajutorul nuanței albe se poate deschide cu un ton sau două culoarea realizată.

Vezi mai multe detalii