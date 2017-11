Manusi in modele simpatice carora nu le rezista nici frigul!

Manusi de iarna cu imprimeuri simpatice

Sezonul asta sunt in tendinte manusile de iarna cu imprimeuri si cu aplicatii. Imprimeuri cat mai vesele si mai colorate, pentru ca, asa cum am mai spus-o, pe langa materialul gros din care sunt confectionate, culorile aduc si ele caldura. Inca se poarta si manusile fara degete, fiind preferate de cei care nu pot sta departe de telefon sau care isi folosesc mult mainile in numeroasele drumuri pe care le au de facut intr-o singura zi.

Asa cum era de asteptat, in tendinte si-au facut loc si manusile cu broderii. Era normal avand in vedere ca a fost un an 2017 al broderiilor de toate tipurile.

Set manusi + fular Manusi cu broderie Manusi fara degete