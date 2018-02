Trendul etnic este la moda in primavara-vara 2018, insa nu de aceea am ales martisoare cu motive traditionale si martisoare cu motive romanesti. Ci pentru ca am dorit sa va sugerez cateva cadouri de ziua femeii altfel. Simboluri ale feminitatii, ale recunoasterii valorilor noastre, ale feminismului, de ce nu?

Pana la urma, femeile secolelor trecute brodau, coseau, teseau si tricotau aceste motive romanesti pe obiectele decorative din casa. Cu atat mai mult pe piesele purtate atunci ca martisoare cu motive traditionale. Si ce metoda de a celebra feminitatea si feminismul transgenerational daca nu prin aceste minunate mici opere de arta la purtator, inspirate de vechile simboluri ale costumelor si obiectelor populare.

Desigur, aceste martisoare cu motive traditionale sunt trecute prin filtrul actual, al trendurilor prezentului. Pentru ca in ce fel putem celebra trecutul daca nu traind in prezent? Am ales deci, martisoare tip brosa, bijuterii cu snur si martisoare cu motive romanesti din care sa alegi cadouri de Ziua Femeii pentru tine sau pentru cele mai dragi doamne din viata ta.