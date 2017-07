Masini de spalat rufe cu functii pentru haine delicate si pretentioase: 4 recomandari

Imi cam prind urechile si acum, pentru ca rufele albe parca nu ies la fel de albe cum se intampla cand le baga mama la spalat. Oare am nevoie de o masina de spalat rufe noua?!?

Avand in vedere ca am pus cativa bani deoparte si de patru ani incoace economiile mele sunt investite in articole pentru casa, m-am gandit ca este timpul sa imi achizitionez o masina de spalat rufe mai performanta.

Ca sa pot face alegerea potrivita, femeie serioasa si de casa ce sunt, m-am documentat inainte in ceea ce priveste functiile unei masini de spalat, inclusiv programele pentru haine delicate si pretentioase.. Asa am le-am selectat pe urmatoarele: