Mireasa in zodia Leu? Iata cateva sfaturi!

Rochia de mireasa pentru femeia Leu

Sub nicio forma rochia de mireasa a femeilor nascute in zodia Leu nu o sa fie ceva simplu, asa cum tot mai multe mirese isi doresc in zilele noastre. Nu! Rochia ta, a miresei Leu, va fi ceva iesit din comun, ceva ce nu a mai vazut omul, o sa fie unica si o sa puna in valoare frumusetea si personalitatea puternica a celei care o poarta.

Rochia de mireasa care ti se potriveste si in care vei straluci la propriu si la figurat este lunga, cu trena sau cu capa, prevazuta cu o funda mare la spate si plina de pietre pretioase.

Un alt detaliu care te preocupa si pe care pui foarte mare accent este parul. Da, parul. Regele junglei si femeia lui, leul si leoaica, au o podoaba capilara impresionata, ceea ce te face pe tine sa iti doresti o coafura care sa primeasca poate chiar mai multe complimente decat rochia pe care o porti in ziua cea mare.

Restul... sunt doar detalii de care domnisoarele tale de onoare, nasii si familia se vor ocupa. Atat sa tina cont: toate aceste detalii sa fie unice, sa nu se mai fi regasit la alte nunti si sa te identifici cu ele.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Wedding Photography