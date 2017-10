Cele mai chic modele de fuste conice pentru acest sezon

Nu cred sa existe ceva mai sexy in vestimentatia unei femei! Desigur, piesele underwear as outerwear sunt sexy. Desigur dantela e senzuala. Voalul si tulle-ul sunt misterioase. Rochiile tip furou sunt atat de sexy! La fel si decupajele sau topurile decoltate. Dar nimic nu este mai sexy, mai feminin si mai puternic in acelasi timp precum fusta conica!